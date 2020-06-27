Минниханова выдвинули кандидатом на выборы президента Татарстана

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов стал кандидатом на очередные выборы главы республики. Его выдвинула партия «Единая Россия».

Единороссы Татарстана тайно проголосовали за своего кандидата на пост президента республики. Им стал действующий глава региона Рустам Минниханов. Эту новость сообщили на на партийной конференции в Казани 27 июня.

«Рустам Нургалиевич, вы получили убедительную поддержку нашей конференции. Желаем вам больших успехов», — приводит ТАСС слова председателья Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Минниханов руководит Татарстаном уже 10 лет. В 1990-х годах он был министром финансов республики. В 1998 году стал главой правительства Татарстана. В 2017 году Минниханов попал в тройку самых социально активных региональных региональных деятелей. Очередные выборы президента Татарстана запланированы на сентябрь 2020 года.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру Минниханова в случае его выдвижения на новый срок. Об этом пишет «Газета.ru».