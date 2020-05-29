Минниханов захотел возглавить Татарстан в третий раз

Во время встречи с активистами одна из участниц мероприятия попросила Минниханова вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Татарстана. В ответ глава республики поблагодарил женщину за доверие.

«Я готов к любым вызовам», — заявил Минниханов.

А позднее он официально подтвердил свое намерение выдвигаться на новый срок на посту главы республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Минниханова. Кроме того, он поблагодарил политика за предыдущую работу в должности президента Татарстана.

Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года, напомнило агентство Ura.ru. В 2015-м он набрал на выборах 94% голосов и занял главный пост субъекта РФ во второй раз. Очередные выборы запланированы на сентябрь 2020 года.