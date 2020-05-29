    29 мая 2020, 12:59

    Минниханов захотел возглавить Татарстан в третий раз

    Алена Макаренко

    Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов намерен в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Сейчас у него идет второй срок у власти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

    Во время встречи с активистами одна из участниц мероприятия попросила Минниханова вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Татарстана. В ответ глава республики поблагодарил женщину за доверие.

    «Я готов к любым вызовам», — заявил Минниханов.

    А позднее он официально подтвердил свое намерение выдвигаться на новый срок на посту главы республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Минниханова. Кроме того, он поблагодарил политика за предыдущую работу в должности президента Татарстана.

    Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года, напомнило агентство Ura.ru. В 2015-м он набрал на выборах 94% голосов и занял главный пост субъекта РФ во второй раз. Очередные выборы запланированы на сентябрь 2020 года.