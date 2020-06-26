    26 июня 2020, 14:35

    Минкультуры начало работу над мерами, чтобы не допустить ситуаций, подобных делу «Седьмой студии»

    Андрей Иванов

    В Министерстве культуры разрабатывают законодательные меры, чтобы исключить такие проблемы, как дело «Седьмой студии». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.
    Минкультуры начало работу над мерами, чтобы не допустить ситуаций, подобных делу «Седьмой студии»

    «Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — заявила Любимова.

    26 июня Мещанский суд Москвы рассматривает дело «Седьмой студии». Режиссеру Кириллу Серебренникову сегодня вынесут приговор. Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и других фигурантов обвинили в хищении около 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа».

    По версии следствия, всего на этот проект Минкультуры выделило с 2011-го по 2014 год порядка 219 миллионов рублей. Руководство и сотрудники «Седьмой студии» эти средства освоили и предоставляли неверные отчеты об объеме и стоимости работ. Прокурор потребовал для Серебренникова шесть лет лишения свободы.

    Суд уже признал главного фигуранта дела «Седьмой студии» — режиссера Кирилла Серебренникова — виновным в мошенничестве.