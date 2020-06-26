Минкультуры начало работу над мерами, чтобы не допустить ситуаций, подобных делу «Седьмой студии»

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — заявила Любимова.

26 июня Мещанский суд Москвы рассматривает дело «Седьмой студии». Режиссеру Кириллу Серебренникову сегодня вынесут приговор. Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и других фигурантов обвинили в хищении около 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа».

По версии следствия, всего на этот проект Минкультуры выделило с 2011-го по 2014 год порядка 219 миллионов рублей. Руководство и сотрудники «Седьмой студии» эти средства освоили и предоставляли неверные отчеты об объеме и стоимости работ. Прокурор потребовал для Серебренникова шесть лет лишения свободы.

Суд уже признал главного фигуранта дела «Седьмой студии» — режиссера Кирилла Серебренникова — виновным в мошенничестве.