Власть 28 февраля 2023, 10:49 Минкультуры и Минобороны начали создавать агитбригады Министр Любимова: Минкультуры и Минобороны начали создавать агитбригады РИА «Новости»

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Минобороны и Минкультуры занялись созданием агитбригад. Такое заявление сделала министр культуры Ольга Любимова в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас сейчас очень серьезная работа идет с Министерством обороны, мы вместе формируем агитбригады», — сказала Любимова.

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Она уточнила, что у агитбригад будет большой спектр деятельности. Например, такие группы должны будут выступать с концертами, посещать военных на реабилитации, ездить в регионы. По ее словам, оба ведомства ведут эту работу давно и слаженно.

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Ранее глава Минкультуры посетила открытие выставки «Донбасс — Россия: история и современность» и заявила, что российские музеи с начала СВО собирают факты о происходящем. Потом эти сведения будут очень важны для исторической памяти. Учреждения между собой даже сформировали настоящее «музейное братство», заметила Любимова. Об этом написал ТАСС.