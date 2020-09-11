Минкомсвязь России переименовали

Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ранее там фигурировало сокращенное наименование «Минкомсвязь России».

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Однако тогда сокращенным названием ведомства осталось «Минкомсвязь». Дмитрий Медведев, который в то время занимал пост премьер-министра, объяснил необходимость переименования ведомства. Оно должно было «реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной» в России.

Тогда первым министром цифрового развития назначили Константина Носкова. В январе 2020 года на этом посту его сменил Максут Шадаев.

Ранее стало известно, что в 2020 году может появится новая версия портала госуслуг. Она позволит обрабатывать 100 миллионов запросов в сутки.