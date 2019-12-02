Минюст выбрал 3,7 тысячи подлежащих отмене актов времен СССР

Большинство устаревших документов утратят силу 1 февраля 2020 года. Несколько положений будут действовать до 1 января 2021 года.

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Согласно пояснительной записке, отменяются лишь те документы, которые уже не применяются на практике. Среди них постановление Совета народных комиссаров от 1924 года «О потребительской кооперации», документ 1925 года «О выплате по текущим счетам и вкладам в иностранной валюте», постановление «О режиме экономии», действующее с 1926 года, документ «О размерах квартирной платы для служителей религиозных культов», принятый в 1980-м, и многие другие.

В представленном перечне не содержится правоустанавливающих актов и распоряжений, а также документов, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, устанавливающих социальные нормы и профессиональные праздники.

С инициативой по отмене устаревших советских законов выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Реформа получила название «регуляторной гильотины» и направлена на полный пересмотр требований, предъявляемых бизнесу.