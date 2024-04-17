Власть 17 апреля 2024, 20:30 Минюст внес «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень нежелательных НПО «Фонд Бориса Немцова за свободу» внесли в перечень нежелательных НПО РИА «Новости»

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Минюст России пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории страны. В список внесли три организации, в том числе немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу», основанный дочерью политика Жанной Немцовой. Информация появилась на сайте ведомства.

В список также внесли немецкий «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» и украинский «Центр гражданских свобод».

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В конце марта стало известно, смогут ли лица, признанные иноагентами, принимать участие в выборах в качестве кандидатов. Минюст установил, что иноагенты смогут выдвигаться на выборах, но должны соблюдать предусмотренные законодательством ограничения при своем статусе, например, указывать свой статус в помещении для голосования, агитационных материалах и заявлении в ЦИК.