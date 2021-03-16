Минюст в третий раз переработал все части КоАП

Министерство юстиции переписало новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в третий раз. На общественное обсуждение документ вынесут в апреле.

Переработанный кодекс будет мягче действующего, сообщили члены рабочей группы «Известиям». Однако несколько статей ужесточат.

«С точки зрения расширения перечня случаев освобождения от ответственности и введения возможности освобождения от наказания, учета смягчающих обстоятельств при назначении административного наказания новая редакция КоАП будет мягче. Кодекс будет носить более профилактическую направленность, потому что самое главное — это добиться исполнения законодательства гражданами», — рассказал изданию первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

В новой редакции, по его словам, сократится с 70 до 50 количество составов, при которых назначается административный арест. При этом значительно увеличится число случаев применения предупреждений.

Эксперты считают, что штрафы в новой редакции КоАП повысят. По их мнению, если бы речь шла о снижении наказания или массовой отмене штрафов, то документ приняли оперативнее. Поэтому, как предположил политолог Дмитрий Фетисов, кодекс примут после сентябрьских выборов, чтобы он не сказался на рейтинге властей.