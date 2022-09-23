Минюст России расширил список иноагентов | 360°

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Минюст России расширил список иноагентов

Минюст России внес украинского журналиста Цимбалюка в список иностранных агентов

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Министерство юстиции России внесло украинского журналиста Романа Цимбалюка* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

В список также попали блогер Дмитрий Иванов*, Александр Кушнарь* и Даниил Кен*. В Минюсте России отметили, что названные лица ведут политическую деятельность и имеют иностранные источники финансирования, связанные с Украиной.

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Ранее Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов, который начнет действовать 1 декабря 2022 года. Российские парламентарии ожидают, что он будет способствовать защите безопасности и суверенитета страны. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это противодействие вмешательству со стороны других государств.

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*Дмитрий Иванов*, Александр Кушнарь*, Даниил Кен*, Роман Цимбалюк внесены в реестр физических лиц — иноагентов решением Минюста РФ.

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