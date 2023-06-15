Власть 15 июня 2023, 11:37 Минюст проверит «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента Замминистра Свириденко: Минюст проверит «Ельцин-центр» на деятельность иноагента РИА «Новости»

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Министерство юстиции проверяет «Ельцин центр» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Такое заявление сделал заместитель министра юстиции Олег Свириденко, сообщил ТАСС.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет», — сказал он.

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Таким образом Свириденко ответил на вопрос парламентария Андрея Альшевского во время заседания комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации.

Альшевский считает, что если нарушения в работе «Ельцин-центр» найдут, то об этом оповестят общественность. Если нет, то проверка положит конец разговорам на этот счет. Свириденко с ним согласился и заявил, что Минюст ничего скрывать не будет. Об этом написало РИА «Новости».