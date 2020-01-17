Минюст против запрета на вступление в брак алиментщикам

Владимир Петров направил запрос главе Минюста Александу Коновалову, в котором сформулировал идею запретить должникам по алиментам вступать в брак повторно до тех пор, пока они полностью не выплатят задолженность прежней семье.

«Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака. Данный перечень минимальный и не подлежит расширительному толкованию, предусмотрен в интересах граждан и сформирован по принципу наименьшего вмешательства в институт семьи. Полагаем, что ограничение права граждан, желающих заключить брак по принципу наличия у граждан каких-либо обязательств по отношению к прежней семье, повлечет за собой нарушение их конституционных прав и свобод», — ответили в министерстве юстиции.

В ведомстве убеждены, что сама идея такого запрета может «подорвать традиционные семейные ценности», а также ценность брака в целом. Инициатива Петрова грозит обернуться увеличением количества незарегистрированных браков. Кроме того, мотивации по погашению долгов по алиментам такие меры не прибавят.

Министерство юстиции представило правительству усовершенствования механизма привлечения к ответственности злостных неплательщиков алиментов. В первом законопроекте предложено привлекать к административной ответственности тех, кто перечисляет детям или нетрудоспособным родителям неполную сумму. Во втором законопроекте речь идет об изменении алгоритма привлечения к уголовной ответственности граждан, кто без уважительных причин отказывается платить алименты.