    17 января 2020, 05:39

    Минюст против запрета на вступление в брак алиментщикам

    Светлана Степанова

    Заместитель директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции России Константин Гультяев заявил, что в ведомстве не согласны с идеей запрета жениться или выходить замуж должникам по алиментам. Поводом для высказывания стал запрос депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Минюст против запрета на вступление в брак алиментщикам

    Владимир Петров направил запрос главе Минюста Александу Коновалову, в котором сформулировал идею запретить должникам по алиментам вступать в брак повторно до тех пор, пока они полностью не выплатят задолженность прежней семье.

    «Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака. Данный перечень минимальный и не подлежит расширительному толкованию, предусмотрен в интересах граждан и сформирован по принципу наименьшего вмешательства в институт семьи. Полагаем, что ограничение права граждан, желающих заключить брак по принципу наличия у граждан каких-либо обязательств по отношению к прежней семье, повлечет за собой нарушение их конституционных прав и свобод», — ответили в министерстве юстиции.

    В ведомстве убеждены, что сама идея такого запрета может «подорвать традиционные семейные ценности», а также ценность брака в целом. Инициатива Петрова грозит обернуться увеличением количества незарегистрированных браков. Кроме того, мотивации по погашению долгов по алиментам такие меры не прибавят.

    Министерство юстиции представило правительству усовершенствования механизма привлечения к ответственности злостных неплательщиков алиментов. В первом законопроекте предложено привлекать к административной ответственности тех, кто перечисляет детям или нетрудоспособным родителям неполную сумму. Во втором законопроекте речь идет об изменении алгоритма привлечения к уголовной ответственности граждан, кто без уважительных причин отказывается платить алименты.