Минюст представил проект процессуального кодекса. Но эксперты призвали его доработать

Особое внимание уделят участникам дорожного движения. Так, одним из главных нововведений нового КоАП станет возможность отправить заявления, ходатайства, жалобы в любые органы электронно. Извещения и уведомления в ответ также планируется присылать через портал госуслуг.

Еще одна «новинка» — 50-процентная скидка любых штрафов (а не только ПДД) в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Но с этим не согласен эксперт по фиксации нарушений ПДД Григорий Шухман. Он уверен, что скидка должна работать с момента, когда такое «письмо счастья» дойдет до адресата.

Пункт о бесплатной помощи юриста тоже необходимо доработать, уверены специалисты. Ведь зачастую такие сотрудники представляют интересы государства, а не подзащитного. Поэтому здесь обязательно нужны независимые эксперты.

Проект Процессуального КоАП опубликован на сайте правовых документов. Его первая версия была размещена еще в январе, но ее тоже отправляли на доработки.