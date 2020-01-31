Минюст предложил ввести категорию грубых административных нарушений

Министерство юстиции России внесло на публичное обсуждение проект федерального закона с предложением ввести категорию грубых административных правонарушений в новый административный Кодекс.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке уточняется, что к этой категории следует отнести административные правонарушения экстремистской и коррупционной направленности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров (веществ, участвующих в реакции, приводящей к образованию целевого вещества — прим.ред.), новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборота оружия и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, изготовлению материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и обороту таких материалов.

Минюст также предложил отнести к грубым административные нарушения, посягающие на конкуренцию, административные правонарушения на транспорте, в области дорожного движения, совершенные лицами в состоянии опьянения.

«В иных случаях административные правонарушения могут быть признаны судом грубыми, если они выражаются в существенном (грубом) нарушении (неисполнении) правил и норм законодательства РФ…», — сказано в проекте закона.

Ведомство объяснило необходимость введения новой категории тем, что реформирование института административной ответственности будет неполным и незавершенным без совершенствования процедуры рассмотрения дел ‎об административных правонарушениях.

Минэкономразвития предложило декриминализовать восемь статей Уголовного кодекса. В частности, взятки сотрудникам компаний, фиктивное банкротство, нарушение авторских прав и работа без лицензии.