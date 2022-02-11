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    11 февраля 2022, 21:59

    Минюст обновил реестр СМИ-иноагентов

    В реестр СМИ-иноагентов Минюста внесли Александру Айнбиндер

    Александра Ломейко

    Реестр СМИ-иноагентов пополнился именем Александры Айнбиндер. В список его внес Минюст РФ, сообщило РИА «Новости».

    Айнбиндер*, уточнил источник в правоохранительных органах, выступает учредителем сетевого издания SOTA.VISION.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству, Генпрокуратуре и Совету при президенте РФ проанализировать закон об иноагентах и обсудить имеющиеся в нем недочеты. О последних говорили представители как СМИ, так и власти.

    *СМИ, выполняющее функции иноагента в России.