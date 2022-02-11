Минюст обновил реестр СМИ-иноагентов

Реестр СМИ-иноагентов пополнился именем Александры Айнбиндер. В список его внес Минюст РФ, сообщило РИА «Новости».

Айнбиндер*, уточнил источник в правоохранительных органах, выступает учредителем сетевого издания SOTA.VISION.

Ранее Владимир Путин поручил правительству, Генпрокуратуре и Совету при президенте РФ проанализировать закон об иноагентах и обсудить имеющиеся в нем недочеты. О последних говорили представители как СМИ, так и власти.

*СМИ, выполняющее функции иноагента в России.