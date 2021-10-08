Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов еще девять журналистов и три компании

Министерство юстиции РФ добавило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, еще три компании и девять человек. В их числе бывшие и действующие сотрудники нескольких СМИ, в том числе Русской службы «Би-би-си», «Дождя» и радиостанции «Радио Свобода».

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«8 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна», — сказано в сообщении.

В списке оказались бывшие и действующие сотрудники «Настоящего времени», радиостанции «Радио Свобода», издания «7×7», «Дождя» и Русской службы «Би-би-си». Кроме того, в реестр вошли три компании: американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation (владелец интернет-издания mnews.world), ООО «Мемо» и Stichting Bellingcat.

Сейчас в реестр СМИ-иноагентов входят 85 физических и юридических лиц. Закон приняли в России в 2017 году в ответ на действия США. Минюст США тогда потребовал, чтобы филиал российской компании RT America зарегистрировался в качестве иноагента на территории Штатов. Такие СМИ обязаны предоставлять властям страны разные данные, в том числе о расходовании средств и персональном составе руководства. Кроме того, они должны указывать статут СМИ-иноагента при публикации материалов.