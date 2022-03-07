Министры иностранных дел РФ и Украины запланировали встречу 10 марта

Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба готовы провести встречу в Анталье во время дипломатического форума. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Встреча может пройти 10 марта, написал ТАСС.

«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встрече пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», — рассказал Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров, которые прошли на украинско-польской границе, стороны обсудили вопросы сотрудничества. Кулеба счел состоявшуюся беседу продуктивной. По словам украинского министра иностранных дел, речь на встрече шла о срочном усилении обороноспособности его государства. В том числе — о защите неба от российской авиации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Целями назывались демилитаризация и денацификация Украины.

Страны ведут переговоры. Третий раунд состоится в Беловежской Пуще. Делегация России уже прибыла на место переговоров. По данным «Известий», ее состав остался неизменным. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Предполагается, что переговоры начнутся в 15:00.