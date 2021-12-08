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    08 декабря 2021, 21:09

    Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры

    Дарья Морозова

    Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и его коллега из России Николай Шульгинов провели переговоры. Об сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Минэнерго.

    По данным RT, министры обсуждали сотрудничество между странами.

    «Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии», — говорится в сообщении.

    Например, были рассмотрены ключевые моменты «проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии».