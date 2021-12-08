Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и его коллега из России Николай Шульгинов провели переговоры. Об сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Минэнерго.
По данным RT, министры обсуждали сотрудничество между странами.
«Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии», — говорится в сообщении.
Например, были рассмотрены ключевые моменты «проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии».