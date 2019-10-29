Новых министров образования и энергетики назначили в Подмосковье

В правительстве Московской области произошли кадровые перестановки. В регионе назначили новых министров образования и энергетики.

О переменах в составе команды стало известно на заседании правительства региона. Так, министром образования Московской области назначили Ирину Каклюгину. Ранее она работала заместителем министра социального развития, министра здравоохранения, первым замминистра образования.

Бывший министр образования Ольга Забралова стала первым заместителем председателя правительства региона. При этом она продолжит курировать работу министерств социального развития, культуры, образования, спорта и физической культуры.

«Ольга Сергеевна [Забралова] в четверг была назначена заместителем председателя правительства. Должность министра образования заняла Каклюгина Ирина Александровна», — сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Также в Подмосковье назначили нового министра энергетики. Им стал Александр Самарин. Последние четыре года работал генеральным директором ГУП «Коммунальные системы Московской области».