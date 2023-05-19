Власть 19 мая 2023, 15:30 Министром социальной политики Нижегородской области назначили Игоря Седых

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Отвечать за социальную политику Нижегородской области теперь будет Игорь Седых. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сайт правительства региона.

До того, как занять пост министра, Игорь Седых был депутатом местного Заксобрания и возглавлял «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области». После ухода с поста министра соцполитики Натальи Исаевой, он досрочно сложил с себя полномочия парламентария.

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