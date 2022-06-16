Министром культуры Нижегородской области стала Наталья Суханова

Наталья Суханова заняла пост главы министерства культуры Нижегородской области. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Ранее она являлась заместителем министра культуры региона. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, крайне важно, чтобы политики достигали поставленных целей. Он подчеркнул, что не имеет смысла, какой именно пост они замают.

«Олег Беркович продолжает курировать работу министерства культуры, а также министерства туризма и промыслов. Распределяя управленческие функции, мы сохраняем команду, которая может грамотно использовать задел 800-летия», — заявил Никитин.