Министра здравоохранения Омской области отправили в отставку из-за скандала со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков объявил об отставке министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Это решение было принято из-за недавнего скандала, связанного с госпитализацией зараженных коронавирусом.

«Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны, это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошел 27 октября в Омске», — сообщил Бурков в своем Instagram.

Он также отметил, что у власти стоит задача, чтобы такого больше не повторялось.

В конце октября в Омске врачи сообщили о проблемах госпитализации пациентов из-за нехватки мест в учреждениях. В результате несколько машин скорой помощи провозили по 10-12 часов людей с подозрением на коронавирус. После они отправились к зданию регионального Минздрава. И только тогда жителей смогли госпитализировать, а губернатор поручил провести проверку.

Также из-за этой проблемы от работы отстранили заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову.