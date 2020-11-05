Министра здравоохранения Омской области отправили в отставку из-за скандала со скорыми
«Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны, это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошел 27 октября в Омске», — сообщил Бурков в своем Instagram.
Он также отметил, что у власти стоит задача, чтобы такого больше не повторялось.
В конце октября в Омске врачи сообщили о проблемах госпитализации пациентов из-за нехватки мест в учреждениях. В результате несколько машин скорой помощи провозили по 10-12 часов людей с подозрением на коронавирус. После они отправились к зданию регионального Минздрава. И только тогда жителей смогли госпитализировать, а губернатор поручил провести проверку.
Также из-за этой проблемы от работы отстранили заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову.