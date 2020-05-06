Министр здравоохранения Нижегородской области покинул свой пост. Он пошел работать в больницу

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов ушел в отставку. Он продолжит работать в качестве главврача Борской центральной районной больницы.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на сайте правительства региона. По его словам, обязанности министра предполагают высокий риск заражения коронавирусом. Бывшему главе местного здравоохранения на днях исполнилось 60 лет.

Губернатор отметил, что Смирнов «обладает колоссальным управленческим опытом, но разумнее сейчас было бы использовать его навыки для концентрации на определенном участке работы».

«Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок. Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска», — сказал губернатор.

Отмечается, что с 7 мая Давид Мелик-Гусейнов будет исполнять обязанности министра здравоохранения региона. Мелик-Гусейнов работает также заместителем губернатора. Он будет совмещать две должности.

Ранее глава Минздрава в Ставропольском крае Виктор Мажаров покинул свой пост. Он ушел в отставку по собственной инициативе.