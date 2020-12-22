Министр здравоохранения Дагестана попросил об отставке

Глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что намерен уйти в отставку. Чиновник уже поставил в известность о своем намерении врио руководителя республики Сергея Меликова.

Министр здравоохранения, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона, попросил Меликова освободить его от должности.

«Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов», — предположил руководитель республики.

Меликов назвал решение Гаджиибрагимова честным: чиновник счел себя неспособным реализовать поставленные задачи.

«Давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы», — подчеркнул глава Дагестана. Председателю правительства республики он поручил определить, кто будет исполнять обязанности министра.

Джамалудина Гаджиибрагимова назначили руководить ведомством в мае 2018 года. За его плечами — богатая практика работы в медицинских учреждениях и организациях санитарно-эпидемиологического надзора.