Министр туризма Камчатки объяснил слова про «сброд» и «токсичных людей»

Министр туризма Камчатского края Наталия Максименко объяснила свою публикацию в социальных сетях, в которой призвала не тратить время на токсичных людей и прочий сброд. Она утверждает, что главный посыл текста — мыслить позитивно.

«17 января я опубликовала пост в Instagram, главной идеей которого был посыл — мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, неприятности и досужие разговоры. Каждый человек, конечно, вправе понимать и трактовать мои слова по-своему», — написала она в социальной сети.

Она отметила, что в посте хотела донести мысль, что нужно отталкивать от себя негатив и отгораживаться от отрицательных эмоций.

В воскресенье подписчиков Наталии Максименко удивил ее пост, в котором она призвала не тратить энергию на «энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Они пытались узнать у чиновницы: кого именно она назвала сбродом, и предположили, что пост был реакцией на критику в ее сторону.

После недовольства пользователей Instagram Максименко заменила слово «сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции».

В пресс-службе правительства Камчатского края воздержались от официальных комментариев по этому поводу.

В декабре прошлого года, как сообщала «Газета.ru», Госдума приняла законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления. За оскорбление гражданина госслужащим грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.