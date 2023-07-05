Власть 05 июля 2023, 09:48 Министр транспорта Белоруссии умер в возрасте 46 лет БелТА: 4 июля в 46 лет умер министр транспорта Алексей Авраменко РИА «Новости»

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Скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Ему исполнилось 46 лет, сообщило БелТА со ссылкой на министерство.

Причину смерти агентству не уточнили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии лишь сообщило о его гибели на 47-м году жизни и выразило соболезнования родным.

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Министр скончался 4 июля. За день до этого от его имени поздравили работников транспорта и дорожного хозяйства с Днем независимости республики, в последних мероприятиях, судя по информации на сайте министерства, участвовали его заместители.

Алексей Авраменко родился в 1977 году в Минске, окончил Белорусскую государственную политехническую академию и Академию управления при президенте. Сначала работал мастером дорожно-строительного управления, затем — главным специалистом отдела содержания дорожной сети. В 2013 году его назначили заместителем министра, в 2016 году — первым замминистра, в 2019 году — министром.