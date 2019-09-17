Министр спорта предложил депутату Власову возглавить «федерацию рэп-баттлов»
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал «Политике Сегодня» идею депутата Государственной думы Василия Власова признать рэп-баттлы новым видом спорта. Глава ведомства предложил избраннику народа самому возглавить новую федерацию.
Депутат объяснил идею признать рэп-баттлы видом спортаПодробнее
Колобкова рассмешила идея Власова официально признать рэп-баттлы одним из видов спорта. По его словам, в министерстве спорта идею расценили как «шутку, не более чем».
«А Власова изберем президентом федерации!», — посмеялся министр в беседе с изданием.
Ранее стало известно, что депутат Власов направил Колобкову письмо, в котором предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта. По его словам, это направление набирает среди молодежи все большую популярность. Сам депутат сравнил творчество российских рэп-исполнителей с поэзией акмеистов Серебряного века.