  • Министр спорта предложил депутату Власову возглавить «федерацию рэп-баттлов»

    17 сентября 2019, 21:04

    Ольга Чеснокова

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал «Политике Сегодня» идею депутата Государственной думы Василия Власова признать рэп-баттлы новым видом спорта. Глава ведомства предложил избраннику народа самому возглавить новую федерацию.

    Депутат объяснил идею признать рэп-баттлы видом спорта

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    Колобкова рассмешила идея Власова официально признать рэп-баттлы одним из видов спорта. По его словам, в министерстве спорта идею расценили как «шутку, не более чем».

    «А Власова изберем президентом федерации!», — посмеялся министр в беседе с изданием.

    Ранее стало известно, что депутат Власов направил Колобкову письмо, в котором предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта. По его словам, это направление набирает среди молодежи все большую популярность. Сам депутат сравнил творчество российских рэп-исполнителей с поэзией акмеистов Серебряного века.