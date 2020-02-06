Министр Шотландии покинул пост из-за переписки с мальчиком
Политический деятель Шотландской национальной партии Дерек Маккей оставил пост министра после переписки с 16-летним мальчиком. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.
В местном издании обнародовали текстовые сообщения, которые Маккей отправил мальчику. В переписке он назвал подростка симпатичным и оценил новую прическу. Политик пригласил собеседника на ужин и на парламентское мероприятие.
Маккей признал полную ответственность за свои слова. Он уже извинился перед ребенком и его семьей.