Министр Шотландии покинул пост из-за переписки с мальчиком

В местном издании обнародовали текстовые сообщения, которые Маккей отправил мальчику. В переписке он назвал подростка симпатичным и оценил новую прическу. Политик пригласил собеседника на ужин и на парламентское мероприятие.

Маккей признал полную ответственность за свои слова. Он уже извинился перед ребенком и его семьей.