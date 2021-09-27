Министр обороны России Сергей Шойгу прорабатывает вопрос возможного создания новых городов в Сибири. Однако в какой срок могут появиться реальные предложения, пока не ясно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, Сергей Кужугетович [Шойгу], он занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой. Но когда будет конкретика сформулирована — не могу вам сказать», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Ранее Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. Министр объяснил, что речь идет о городах с населением 300-500 тысяч человек, а, возможно, до миллиона человек.

Песков в конце августа рассказывал, что российскому лидеру эта идея нравится. Однако инициатива амбициозная, поэтому ее нужно тщательно готовить и обговаривать.

В недавнем опросе россияне заявили о своем хорошем отношении к теме переезда в города, которые собираются построить в Сибири. Более 40% респондентов заявили о готовности перебраться в новые населенные пункты.