Министр покидает Мочилы: школу отремонтировали

Школа, где ждут перемен, находится в городском округе Серебряные пруды. В начале месяца губернатор дал распоряжение министру стройкомплекса оставаться в селе Мочилы, пока школа не будет сдана. Глава региона поставил жесткие рамки для сдачи объекта — конец сентября.

Мочилы — это небольшое село на окраине Подмосковья на границе с Рязанской областью. Средняя школа здесь была построена в 1980 году. До настоящего времени в здании капитальный ремонт ни разу не проводился. В школе должны отремонтировать фасад, входные группы, мягкую кровлю и внутренние помещения. Кроме того, обновить системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, противопожарной автоматики. Также в школе заменят асфальт, благоустроят территорию, установят новые ограждения и окна.

Министр областного стройкомплекса переехал в Мочилы на месяц. Туда Руслана Тагиева командировал Андрей Воробьев. На протяжении всего месяца чиновник следил за ходом ремонта сельской школы. Сейчас в здании школы уже завершены внутренние работы.

Во время «Прямого разговора» на телеканале «360» Руслан Тагиев доложил Андрею Воробьеву о проделанных работах в школе.

«Я могу с уверенностью сказать, что ваше поручение выполнено — закончить все работы до конца сентября. До воскресенья мы заканчиваем все работы, и в понедельник — 30 сентября — в школу и детский сад уже идут детки», — сказал Руслан Тагиев, министр стройкомплекса Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

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Директор школы рассказал, что родители очень довольны школой, детским садиком, а детишки ждут не дождутся, когда же они наконец-то придут в свою школу.

Губернатор поручил министру образования региона Ольге Забраловой проконтролировать, чтобы «после торжественного сюжета и прекрасных картинок школа заработала, и ребята пошли туда, где живут, и не ездили на автобусе».

«Очень здорово, Руслан Рагимович, что вы справились с задачей. Это было очень важно, потому что немножко строители нас подвели и получается, что мы на месяц позже закончили капитальный ремонт. Строителям передавайте слова благодарности, что смогли собраться после наших рекомендаций», — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.