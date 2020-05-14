Министр образования Фальков переболел COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что еще один российский министр переболел COVID-19. Коронавирус подхватил министр образования Валерий Фальков.

Во время совещания по вопросам развития генетических технологий Путин спросил министра о самочувствии. Фальков на этот вопрос ответил, что уже переболел и снова приступил к работе, пишет РИА «Новости».

В начале мая стало известно, что Фальков ушел на самоизоляцию. При этом в министерстве не стали уточнять, с чем именно это было связано.

Ранее пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева сообщила, что Ольга Любимова тоже переболела COVID-19. Сейчас министр уже находится на рабочем месте. Любимову выписали после прохождения лечения на дому. Болезнь протекала в легкой форме, поэтому в больницу министра класть не стали.

Это уже не первый случай, когда министры заражаются коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин до сих пор борется с инфекцией, но уже идет на поправку. Также среди заболевших оказался глава Минстроя России Александр Якушев.