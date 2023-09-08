08 сентября 2023, 10:29
Министр лесного хозяйства и глава Авиалесоохраны Тувы лишились постов из-за ДТП
Глава Тувы Ховалыг отстранил министра лесного хозяйства и главу Авиалесоохраны
Министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя региональной Авиалесоохраны отстранили из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.
«Мы установили, что одним из автомобилей — участников ДТП в Улуг-Хемском районе стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ „Авиалесоохрана“», — отметил Ховалыг.
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По его словам, чиновники не обеспечили контроль в подведомственном учреждении, из-за чего произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек.
«В трагедии погибла целая семья из Дзун-Хемчика.<…> Мы каждый раз всей республикой содрогаемся, слыша о крупных ДТП с человеческими жертвами, — заключил глава Республики Тыва.
Ранее на границе России и Монголии произошло землетрясение с магнитудой 4,9. Аномалию зафиксировали в Туве, эпицентр находился в Овюрском районе. Специалисты заявили, что это новый участок проявления подземных толчков.
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