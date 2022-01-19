Министр культуры Кузбасса Марина Евса ушла в отставку

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса покинула свой пост. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По данным пресс-службы, Евса ушла в отставку добровольно. Причины ее решения неизвестны.

Ранее правительство Республики Коми отправили в отставку, распоряжение подписал губернатор региона Владимир Уйба. Причина отставки Кабинета министров — новые стратегические задачи республики, их предстоит решить новой команде.