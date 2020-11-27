Министр культуры Хакасии покинул свой пост

Министр культуры Республики Хакасия Леонид Еремин подал заявление об отставке. Глава региона Валентин Коновалов его принял.

«Уход с поста министра связан с жизненными и семейными обстоятельствами», — сказано в сообщении на сайте правительства региона.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначена заместитель Еремина Ирина Браим.

Леонид Еремин работал в Минкультуры региона с 2001 года. В то время он был первым заместителем министра. Позже возглавлял Хакасский государственный музей, Хакасский республиканский национальный музей-заповедник, а также Средне-Сибирское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере историко-культурного наследия. Пост министра культуры Еремин занял в 2018 году.

Несколькими днями ранее Коновалов подписал заявление об увольнении главы регионального Минздрава Виктора Шевченко. Незадолго до этого полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло выступил с критикой министра.

Меняйло заявил, что ведомство не справляется с работой в пандемию. Об этом сообщил РБК. СМИ писали, что Шевченко участвовал в планерке абаканской скорой помощи. На мероприятии фельдшеров ругали за то, что они в открытую говорят о не хватке коек для людей с COVID-19.