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    27 ноября 2020, 10:14

    Министр культуры Хакасии покинул свой пост

    Наза Салех Захи

    Министр культуры Республики Хакасия Леонид Еремин подал заявление об отставке. Глава региона Валентин Коновалов его принял.
    Министр культуры Хакасии покинул свой пост

    «Уход с поста министра связан с жизненными и семейными обстоятельствами», — сказано в сообщении на сайте правительства региона.

    Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначена заместитель Еремина Ирина Браим.

    Леонид Еремин работал в Минкультуры региона с 2001 года. В то время он был первым заместителем министра. Позже возглавлял Хакасский государственный музей, Хакасский республиканский национальный музей-заповедник, а также Средне-Сибирское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере историко-культурного наследия. Пост министра культуры Еремин занял в 2018 году.

    Несколькими днями ранее Коновалов подписал заявление об увольнении главы регионального Минздрава Виктора Шевченко. Незадолго до этого полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло выступил с критикой министра.

    Меняйло заявил, что ведомство не справляется с работой в пандемию. Об этом сообщил РБК. СМИ писали, что Шевченко участвовал в планерке абаканской скорой помощи. На мероприятии фельдшеров ругали за то, что они в открытую говорят о не хватке коек для людей с COVID-19.