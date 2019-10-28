Министр иностранных дел Замбии поддержал переход на нацвалюты в совместных с РФ проектах

По мнению чиновника, нынешний уровень экономического партнерства между Россией и Замбией имеет значительный потенциал для инвестиционного взаимодействия и развития торговли.

Маланжди заметил, что использование национальных валют при взаимных расчетах позволит расширить товарооборот между странами и поспособствует развитию экономики обоих государств.

По данным издания, соответствующее заявление министр сделал на полях форума Россия — Африка, который проходил с 23 по 24 октября в Сочи. В мероприятии приняли участие более 40 лидеров африканских стран, а также около 120 министров.