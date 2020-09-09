Министр иностранных дел КНР прибудет с деловым визитом в Москву

Министр иностранных дел КНР Ван И прибудет с деловым визитом в Москву. Уточняется, что 9 и 10 сентября под председательством Сергея Лаврова пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Уточняется, что это мероприятие по традиции проводится перед главным событием для ШОС — заседанием Совета глав государств. Официальный анонс уже есть на официальном сайте МИД России, пишет ИА Nation News.

Согласно опубликованной информации, главы дипломатических ведомств поговорят на темы региональной политики и безопасности. Помимо прочего, они примут совместное заявление в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. В нем будет отмечено стремление стран ШОС сохранить историческую память.