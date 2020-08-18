Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

У главы Минэнерго Александра Новака диагностировали COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — рассказал премьер во время визита в Благовещенск. Его процитировал «Интерфакс».

Ранее появилось информация, что коронавирус подтвердился у ряда журналистов правительственного пула. Они должны были отправиться вместе с Мишустиным на Дальний Восток. Несколько корреспондентов изолировали и отправили в Москву из Петропавловска-Камчатского бортом МЧС. О заражении еще ряда сотрудников СМИ стало известно в Благовещенске. Их также вернули в российскую столицу.

Коронавирус несколько дней назад подтвердился у вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Сам Мишустин переболел COVID-19 еще весной. О том, что он заразился, стало известно 30 апреля. Уже 19 мая глава Кабмина вернулся к работе.

Кроме него, в правительстве COVID-19 перенесли глава Минкультуры Ольга Любимова, министр образования и науки Валерий Фальков и возглавляющий Минстрой Владимир Якушев.