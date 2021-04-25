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    25 апреля 2021, 04:56

    Министр экономики ФРГ призвал не связывать «Северный поток — 2» с Навальным

    Кирилл Фролов

    Строительство газопровода «Северный поток — 2» не следует увязывать с «отдельными случаями», включая ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, слова которого привело издание Presse Augsburg.

    Министр экономики ФРГ призвал не связывать «Северный поток — 2» с Навальным

    При этом он призвал Россию соблюдать международные стандарты прав человека.

    «Лучше всего было бы немедленно освободить Навального», — заявил министр.

    «Мы должны оценить и принять решение о строительстве и завершении газопровода независимо от конкретных случаев», — подчеркнул Альтмайер.

    Глава Минэкономики добавил, что за 50 лет «поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом». И это было «большим преимуществом» в плане их надежности.

    «Уход от этой линии нужно очень тщательно взвесить», — считает собеседник.

    Альтмайер отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» необходимо учитывать интересы Украины.

    «Кроме того, строя терминалы для сжиженного газа, мы заботимся о том, чтобы у нас была возможность в любое время стать независимыми от трубопровода, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа», — сказал министр.