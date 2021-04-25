Строительство газопровода «Северный поток — 2» не следует увязывать с «отдельными случаями», включая ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, слова которого привело издание Presse Augsburg.

При этом он призвал Россию соблюдать международные стандарты прав человека.

«Лучше всего было бы немедленно освободить Навального», — заявил министр.

«Мы должны оценить и принять решение о строительстве и завершении газопровода независимо от конкретных случаев», — подчеркнул Альтмайер.

Глава Минэкономики добавил, что за 50 лет «поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом». И это было «большим преимуществом» в плане их надежности.

«Уход от этой линии нужно очень тщательно взвесить», — считает собеседник.

Альтмайер отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» необходимо учитывать интересы Украины.

«Кроме того, строя терминалы для сжиженного газа, мы заботимся о том, чтобы у нас была возможность в любое время стать независимыми от трубопровода, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа», — сказал министр.