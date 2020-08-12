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    12 августа 2020, 16:39

    Чиновница назвала пособие по безработице слишком большим. Башкирские власти не нашли в этом ничего обидного

    Анастасия Калинина , Иван Степанов

    Чиновница из Башкирии Татьяна Байдуганова заявила, что из-за больших пособий по безработице россияне отказываются устраиваться на работу. В пресс-службе местного департамента прокомментировали для «360» ее высказывания.
    Чиновница назвала пособие по безработице слишком большим. Башкирские власти не нашли в этом ничего обидного

    По словам представителя пресс-службы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, в речи заместителя директора центра занятости Татьяны Байдугановой нет негативных высказываний или оскорблений в адрес безработных. Запись совещания с участием Байдугановой есть в распоряжении администрации Нефтекамска.

    Размер пособия по безработице выше, чем зарплаты предлагаемые работодателями в отдельных случаях. Поэтому граждане предпочитают стоять на учете в центре занятости, нежели трудоустраиваться

    пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкортостана.

    По мнению сотрудников ведомства, чиновница подчеркнула, что такое большое пособие ставит в непростую ситуацию работодателей, которые из-за этого не могут укомплектовать рабочие места. А некоторые неработающие граждане даже не скрывают от работодателей, что трудоустройство их интересует меньше, чем пособие по безработице.

    Сама Татьяна Байдуганова отказалась комментировать свою позицию.

    Новости SMI.FM