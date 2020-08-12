Чиновница назвала пособие по безработице слишком большим. Башкирские власти не нашли в этом ничего обидного

Чиновница из Башкирии Татьяна Байдуганова заявила, что из-за больших пособий по безработице россияне отказываются устраиваться на работу. В пресс-службе местного департамента прокомментировали для «360» ее высказывания.

По словам представителя пресс-службы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, в речи заместителя директора центра занятости Татьяны Байдугановой нет негативных высказываний или оскорблений в адрес безработных. Запись совещания с участием Байдугановой есть в распоряжении администрации Нефтекамска.

Размер пособия по безработице выше, чем зарплаты предлагаемые работодателями в отдельных случаях. Поэтому граждане предпочитают стоять на учете в центре занятости, нежели трудоустраиваться пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкортостана.

По мнению сотрудников ведомства, чиновница подчеркнула, что такое большое пособие ставит в непростую ситуацию работодателей, которые из-за этого не могут укомплектовать рабочие места. А некоторые неработающие граждане даже не скрывают от работодателей, что трудоустройство их интересует меньше, чем пособие по безработице.

Сама Татьяна Байдуганова отказалась комментировать свою позицию.