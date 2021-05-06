Министерство информационных технологий в Челябинске переименовали

Министерство информационных технологий и связи в Челябинской области решили переименовать. Теперь оно называется Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с постановлением губернатора региона от 28 апреля 2021 г. № 101 новое официальное сокращенное название регионального ИТ-ведомства — минцифры Челябинской области», — рассказали в пресс-службе. Также в ведомстве уточнили, что сокращенное наименование используется для подготовки документов, в официальной переписке и в материалах для СМИ.