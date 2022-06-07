Путин сообщил о минимальном уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России в апреле оказался минимальным за всю историю подсчетов. Однако риски на рынке труда сохраняются, ситуацию нужно держать под контролем. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

«Отмечу низкую безработицу, в апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях. А в мае официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений», — сказал президент на совещании по экономическим вопросам. Его процитировал ТАСС.

Путин также сообщил, что ситуация в валютной сфере в РФ стабильная, рост цен со второй половины мая остановился, инфляция в стране сейчас равна нулю.

Кроме того, промпроизводство в России за первые четыре месяца увеличилось на 3,9%, но в апреле зафиксировали спад, в том числе в автопроме и ряде других отраслей. Глава государства отметил позитивную динамику, которая наблюдается в сельском хозяйстве и строительстве.

Путин объявил о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшие три года. По его словам, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил. Они должны обеспечить стабильность государственных финансов и способствовать увеличению темпов роста российской экономики.