Минимальное пособие по безработице увеличат в России

Безработные россияне смогут рассчитывать на увеличенное пособие. Выплаты по безработице вырастут до 4,5 тысячи рублей, а предоставлять их будут в течение трех месяцев.

«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей», — приводится на сайте Кремля поручение президента Владимира Путина.

Глава государства отметил, что важно предусмотреть срок действия такой меры поддержки до 1 октября. Кроме того, Путин поручил ввести доплату в три тысячи рублей для безработных опекунов. Еще пособие по безработице будут получать предприниматели, которые закрыли свое ИП.

Ранее президент подписал закон об увеличении выплат россиянам с детьми до полутора лет. Такие семьи смогут получить 6752 рубля, что в два раза больше по сравнению с нынешними выплатами. Помимо этого, повысили максимальный размер пособия по уходу за ребенком с шести тысяч до 13 504 рублей.

Все эти меры принимаются в рамках мер по поддержке населения во время распространения коронавируса. Всего в России насчитывается 476 658 случаев заболевания COVID-19. Вылечились после инфицирования 230 688 человек.