Минфин уберет возможность обналичивания замороженных пенсий

После ряда замечаний в адрес опубликованного Минфином законопроекта о гарантированном пенсионного плана (ГПП), ведомство решило его доработать. Из документа уберут возможность обналичить замороженные накопления.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — приводит РБК слова заместителя министра финансов России Алексея Моисеева. Собеседник отметил, что в законе сохранят возможность досрочных выплат из средств ГПП в случае болезни гражданина.

Замминистра пояснил, что замороженные средства — это в любом случае деньги людей, и со стороны государства было бы нечестно не отдавать их в тяжелой жизненной ситуации. Министерство финансов России опубликовало законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений в октябре 2019 года.

Концепция получила название ГПП и стала свободной. Запуск гарантированного пенсионного плана наметили на 2021 год.