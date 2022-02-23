Минфин России заявил, что держит ситуацию на финансовых рынках страны под контролем

Российский Минфин внимательно следит за ситуацией на финансовых рынках и готов предпринять все меры для укрепления стабильности страны. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства финансов.

Вечером 22 февраля Вашингтон принял решение наложить на Россию экономические санкции из-за признания ею ЛНР и ДНР. В частности, США запретили проводить сделки на вторичном рынке с гособлигациями США, которые будут выпущены после 1 марта. Российский минфин держит ситуацию на контроле.

«Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках», — сказано в сообщении.

При необходимости финансовое ведомство страны примет дополнительные меры. К примеру, предоставленные Банком России возможности для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей стоимости ценных бумаг помогут финансовым рынкам плавно адаптироваться ко вводу санкций.