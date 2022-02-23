Минфин России заявил, что держит ситуацию на финансовых рынках страны под контролем
Минфин заявил, что приложит усилия для стабилизации экономики РФ после санкций США
Российский Минфин внимательно следит за ситуацией на финансовых рынках и готов предпринять все меры для укрепления стабильности страны. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства финансов.
Вечером 22 февраля Вашингтон принял решение наложить на Россию экономические санкции из-за признания ею ЛНР и ДНР. В частности, США запретили проводить сделки на вторичном рынке с гособлигациями США, которые будут выпущены после 1 марта. Российский минфин держит ситуацию на контроле.
«Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках», — сказано в сообщении.
При необходимости финансовое ведомство страны примет дополнительные меры. К примеру, предоставленные Банком России возможности для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей стоимости ценных бумаг помогут финансовым рынкам плавно адаптироваться ко вводу санкций.