Минфин РФ направил в правительство доработанный законопроект о цифровых валютах

Минфин России доработал и направил в правительство РФ законопроект о регулировании цифровых валют. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проект федерального закона «О цифровой валюте» предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов рынка.

Законопроект доработан «с учетом ранее поступивших позиций ведомств».

«Уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта, в том числе касающиеся деятельности по осуществлению цифрового майнинга», — сообщили в Минфине.

В феврале министерство представляло законопроект о регулировании криптовалют и легализации майнинга. Предлагалось разрешить гражданам, успешно прошедшим тестирование, вкладывать в цифровые валюты ежегодно до 600 тысяч рублей. Квалифицированным инвесторам и юрлицам предлагалось совершать операции без ограничений, а не прошедшим тестирование физлицам разрешалось вкладывать максимум 50 тысяч рублей в год.

Советник практики налогового и таможенного права Lidings Дмитрий Кириллов высоко оценил идею тестирования граждан для повышения их финансовой грамотности и осведомленности о рисках, однако отметил, что лимиты «при нынешнем развитии отрасли» стоило бы значительно увеличить.