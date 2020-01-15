Минфин разрешил создать в России службу частных приставов

Внедрение института частных судебных приставов будет происходить поэтапно. Этот механизм еще предстоит разработать.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения», — сказано в обзоре, который подготовил Минфин.

На первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц. Федеральная же служба будет взыскивать долги только в пользу физических лиц и государственных органов. На сегодняшний день в России уже есть частные службы, которые занимаются взысканием долгов. Речь о коллекторских агентствах и институте частного сыска, — но они еще недостаточно развиты.

В 2018 году взыскания долгов в пользу госорганов составили около 69% от числа всех исполнительных производств (в пользу физлиц — 5%, в пользу юрлиц — 24%). Но большую долю от суммы взыскания составляют именно задолженности перед юридическими лицами (7,3 из 10,4 триллиона рублей на конце 2018 года).

По мнению юриста Инны Иваниковой, появление института частных приставов позволит снизить расходы из бюджета и снизить нагрузку на судебных приставов-исполнителей. Чтобы система хорошо функционировала, требуется тщательно проработать нормативно-правовые акты и разработать систему государственного контроля.