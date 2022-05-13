Минфин рассказал о расходах бюджета на реализацию нацпроектов

Расходы федерального бюджета на 1 мая 2022 года предварительно составили 1055,7 миллиарда рублей. Это 32,6% от плановых назначений. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

Лидерами по исполнению расходов на 40% и более стали национальные проекты «Наука и университеты» (49,5%), «Здравоохранение» (48,6%), «Жилье и городская среда» (47,2%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (45,6%), «Демография» (44,7%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (43,9%), «Производительность труда» (40,0%).

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнен на 24,2%, «Безопасные качественные дороги» — 23,6%, «Экология» — 21,7%, «Образование» — 19,6%, «Международная кооперация и экспорт» — 16,3%, «Культура» — 15,7%, «Цифровая экономика Российской Федерации» — 15,2%.