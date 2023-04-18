Власть 18 апреля 2023, 00:02 Минфин раскритиковал идею Вассермана о декларировании наличных Минфин: предложение Вассермана о декларировании наличных не отвечает интересам россиян РИА «Новости»

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Предложение депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не отвечает интересам россиян, сообщили в пресс-службе Минфина. Там уточнили, что члены правительства не обсуждают и не прорабатывают этот законопроект.

«Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения», — объяснили позицию в министерстве.

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В Минфине добавили, что не поддерживают идею, озвученную Вассерманом.

Днем 17 апреля парламентарий предложил внести изменения в УК, дополнив его статьей о неправомерном обороте денежных средств. По мнению автора проекта, резиденты должны сообщать о полученных суммах в налоговую, а за неисполнение требований их нужно будет штрафовать с конфискацией неучтенных денег.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал идею Вассермана экзотической. По мнению депутата, его коллега озвучил «нереализуемое практически и вредное фактически» предложение.