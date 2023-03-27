Власть 27 марта 2023, 10:01 Минфин предложит дать возможность чиновникам получать льготную ипотеку РБК: Минфин предложит давать чиновникам льготную ипотеку РИА «Новости»

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Минфин собирается в текущем году выступить с инициативой о льготной ипотеке для федеральных государственных служащих. Об этом сказано в проекте итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год». Копия документа оказалась в распоряжении РБК.

В докладе говорится, что ведомство планирует представить «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». Такая мера может мотивировать чиновников долго и эффективно трудиться. Федеральный госслужащий подтвердил эту информацию изданию. По его словам, речь идет о льготной ипотеке.

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«Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — сообщил он.

При этом чиновник не уточнил, о какой процентной ставке может идти речь. По сведениям Росстата, в конце 2021 года в России в федеральных госорганах работала 391 тысяча человек. Средняя заработная плата у чиновников федерального масштаба составляла в 2022 году 175 тысяч рублей в месяц, на региональном уровне — порядка 60 тысяч рублей в месяц.