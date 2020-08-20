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    20 августа 2020, 19:53

    Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

    Арина Гудилова

    Министерство финансов РФ считает, что отменять транспортный налог нецелесообразно. Он является существенным для формирования региональных бюджетов.
    Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

    Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В Министерстве отметили, что налог показывает высокий коэффициент собираемости — за прошлый год поступления составили 175 миллиардов рублей.

    Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов

    пресс-служба

    По мнению Минфина, его отмена снизит поступления в региональных бюджетах, которые направляются на формирование дорожных фондов. А это, в свою очередь, потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета.

    Ведомство напомнило, что каждый регион самостоятельно определяет ставку, порядок и сроки уплаты данного налога. Более того, субъекты РФ могут вводить различные налоговые льготы для налогоплательщиков.

    Министерство считает, что компенсация этого налога за счет повышенного акциза на топливо приведет к негативным последствиям.

    «Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары», — предупредило ведомство.

    Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят закон об отмене транспортного налога. Это приведет к справедливому распределению покрытия расходов на дороги и окажет поддержку россиян в период коронавируса.

    Новости SMI.FM