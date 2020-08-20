Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В Министерстве отметили, что налог показывает высокий коэффициент собираемости — за прошлый год поступления составили 175 миллиардов рублей.
Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондовпресс-служба
По мнению Минфина, его отмена снизит поступления в региональных бюджетах, которые направляются на формирование дорожных фондов. А это, в свою очередь, потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета.
Ведомство напомнило, что каждый регион самостоятельно определяет ставку, порядок и сроки уплаты данного налога. Более того, субъекты РФ могут вводить различные налоговые льготы для налогоплательщиков.
Министерство считает, что компенсация этого налога за счет повышенного акциза на топливо приведет к негативным последствиям.
«Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары», — предупредило ведомство.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят закон об отмене транспортного налога. Это приведет к справедливому распределению покрытия расходов на дороги и окажет поддержку россиян в период коронавируса.