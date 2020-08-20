Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Министерство финансов РФ считает, что отменять транспортный налог нецелесообразно. Он является существенным для формирования региональных бюджетов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В Министерстве отметили, что налог показывает высокий коэффициент собираемости — за прошлый год поступления составили 175 миллиардов рублей.

Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов пресс-служба

По мнению Минфина, его отмена снизит поступления в региональных бюджетах, которые направляются на формирование дорожных фондов. А это, в свою очередь, потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета.

Ведомство напомнило, что каждый регион самостоятельно определяет ставку, порядок и сроки уплаты данного налога. Более того, субъекты РФ могут вводить различные налоговые льготы для налогоплательщиков.

Министерство считает, что компенсация этого налога за счет повышенного акциза на топливо приведет к негативным последствиям.

«Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары», — предупредило ведомство.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят закон об отмене транспортного налога. Это приведет к справедливому распределению покрытия расходов на дороги и окажет поддержку россиян в период коронавируса.