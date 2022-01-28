Минфин подготовит новые штрафы для российского бизнеса

Российскому бизнесу пригрозили новыми штрафами. Финансовое наказание предлагается ввести за искажение информации о товарах. Об этом «Известиям» рассказали в Минфине.

В ведомстве сообщили, что соответствующий законопроект с поправками в КоАП будет внесен в Госдуму в июле. Штрафы предлагается взимать за недостоверную, неполную информацию или искажение реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров.

В первую очередь, это будет касаться бытовой техники. За каждый недостоверный документ нарушителю грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

Во фракциях Госдумы новый законопроект восприняли неоднозначно.

«Можно по-всякому пытаться контролировать, но если будет процветать коррупция, то никакая цифровая экономика не поможет. Никакие марки, наклейки о качестве товара работать не будут. Вот как это будет работать? Я недавно скачал программу: как отличить поддельный товар по штрих-коду. Чтобы мне купить качественные товары, потребовались сутки», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по экономике коммунист Николай Арефьев.

Предприниматели же посчитали данную меру чрезмерной, особенно в условиях, когда правительство заявляет о намерении снижать давление на малый бизнес.